Симферополь, 27 июня, 2023, 09:46 — ИА Регнум. В Кировском районе Республики Крым получили повреждения железнодорожные пути. Об этом 27 июня сообщил глава региона Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале.

РИА Новости/Алексей Майшев

«В Кировском районе повреждены железнодорожные пути. Пострадавших нет», — написал он.

Аксёнов уточнил, что на месте происшествия ведут работы профильные службы, и добавил, что работы по ремонту повреждения ориентировочно будут продолжаться от 4 до 8 часов.

Также глава республики призвал жителей региона соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июня Центральный районный суд Омска по ходатайству следственных органов арестовал жителя города, которого подозревают в совершении диверсии на железной дороге. Как считает следствие, обвиняемый является приверженцем одной из запрещённых в России террористических организаций.

До этого, 23 июня, в Москве задержали двух граждан Казахстана по подозрению в поджоге релейных шкафов. Личности задержанных удалось установить с помощью видеокамер.