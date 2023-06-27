Вашингтон, 27 июня, 2023, 09:34 — ИА Регнум. Американская армия собирается развернуть на острове Гуам в Тихом океане к 2029 году новую систему противоракетной обороны (ПРО), базирующуюся на использовании мобильных радаров и пусковых установок, в настоящее время применяемых на боевых кораблях. Об этом 26 июня сообщила японская газета Sankei со ссылкой на источники в минобороны США.

Global Look Press/Usfk/Xinhua Противоракетный комплекс THAAD

По информации издания, мобильные радары AN/TPY-6 смогут обеспечить полное слежение за воздушным пространством в районе острова без мёртвых зон, так как они являются модернизированным вариантом установок, используемых кораблями американских ВМС с системой слежения и наведения Aegis.

Отмечается, что, помимо этого, на Гуаме планируется развернуть новые мобильные установки ПРО, являющиеся модернизированным вариантом используемых военными США наземных систем ПРО Aegis Ashore.

Также указывается, что подготовка к размещению этих систем на острове начнётся в 2024 году, а сама мобильная система ПРО должна быть развёрнута в 2029 году. Как считают в Пентагоне, в результате этого будет качественно усилена система ПРО на Гуаме, на котором находятся базы стратегических бомбардировщиков и атомных подводных лодок, контролирующих обширные районы Восточной Азии и Тихого океана.

При этом добавляется, что за последние годы Китай и КНДР достигли серьёзных успехов в разработке ракет, которые могут угрожать стратегическим объектам ВС США на острове.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Пентагоне сообщили о заключении с предприятиями General Dynamics Land Systems и American Rheinmetall Vehicles контрактов на создание замены БМП M2 Bradley. Общая сумма двух контрактов обойдётся американскому минобороны в 1,6 млрд долларов. Серийное производство утверждённых Пентагоном представленных прототипов должно быть запущено в 2027 году.