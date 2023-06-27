Луганск, 27 июня, 2023, 09:17 — ИА Регнум. В десяти городах и нескольких сёлах в ЛНР отключили водоснабжение из-за отключения электроэнергии на насосных станциях. Об этом 26 июня сообщило ГУП «Лугансквода», телефонограмму которого привела администрация Кировска в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

Уточняется, что из-за аварии остались без электроснабжения четыре насосные станции.

«Вынужденно прекращена подача воды на следующие населенные пункты: Перевальск и села Перевальского района, Алчевск, Славяносербск и села Славяносербского района, Кировск, Брянка, Стаханов, Зоринск, Артемовск, Алмазная, Первомайск», — говорится в сообщении.

Также указывается, что отключение водоснабжения продолжится до восстановления подачи электроэнергии на насосные станции и вхождения в прежний режим подачи воды.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня в ЛНР без воды из-за перепадов напряжения и отключения электроснабжения остались пять населённых пунктов. Тогда без водоснабжения остались города: Красный Луч, Антрацит, Петровское, Грушовое и Софиевка.