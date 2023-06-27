Луганск, 27 июня, 2023, 09:08 — ИА Регнум. Украинские войска оставляют позиции из-за потерь на купянском направлении, написал 27 июня военный эксперт Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Ввиду успехов наших войск северо-восточнее населённого пункта Купянск, а также потерь ВФУ на юго-востоке от этого населённого пункта противник оттягивает свои подразделения с передовых позиций на второстепенные», — сообщил Марочко.

По его данным, командование ВСУ старается усилить позиции второй линии обороны за счёт украинских батальонов теробороны.

26 июня в Минобороны сообщили, что за сутки ВСУ потеряли на купянском направлении 30 боевиков, а также две самоходные артиллерийские установки Krab (Польша).