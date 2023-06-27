Калининград, 27 июня, 2023, 08:51 — ИА Регнум. Российская истребительная авиация Балтийского флота провела лётно-тактические учения в небе над Балтикой, сообщило в своём Telegram-канале Минобороны России.

Кадр из видео Су-27

В рамках маневров экипажи истребителей Су-27 выполнили стрельбы из бортового вооружения по крылатым ракетам и самолетам условного противника. В ведомстве подчеркнули, что учение проводилось главным образом для проверки готовности лётчиков к выполнению боевых и специальных задач.

Кроме того, в ходе маневров были отработаны новые тактические приёмы и способы с полным использованием боевых возможностей истребителей. В Минобороны добавили, что экипажи этих самолётов Су-27 занимаются не только учебной работой, но несут круглосуточное боевое дежурство по охране воздушных границ Калининградской области.

Источник: Минобороны РФ.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3815908" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Минобороны России сообщило об учениях истребительной авиации над Балтикой

Как сообщало ИА Регнум, 12 апреля Министерство обороны России опубликовало информацию о том, что российский истребитель Су-27 поднимался в воздух для сопровождения немецкого самолёта-разведчика «Орион» над акваторией Балтийского моря. Немецкий самолёт приближался к государственной границе РФ, но Су-27 отогнал его.

9 июня Военно-воздушные силы (ВВС) Британии сообщили, что их истребители Eurofighter Typhoon, а также истребители Gripen ВВС Швеции перехватили разведывательный самолет ВКС России Ил-20, который летел в сопровождении российского истребителя Су-27. При этом российские самолёты не вторгались в шведское воздушное пространство.