Минобороны России сообщило об учениях истребительной авиации над Балтикой
Минобороны России: в небе над Балтикой провели лётно-тактические учения истребительной авиации
Калининград, 27 июня, 2023, 08:51 — ИА Регнум. Российская истребительная авиация Балтийского флота провела лётно-тактические учения в небе над Балтикой, сообщило в своём Telegram-канале Минобороны России.
В рамках маневров экипажи истребителей Су-27 выполнили стрельбы из бортового вооружения по крылатым ракетам и самолетам условного противника. В ведомстве подчеркнули, что учение проводилось главным образом для проверки готовности лётчиков к выполнению боевых и специальных задач.
Кроме того, в ходе маневров были отработаны новые тактические приёмы и способы с полным использованием боевых возможностей истребителей. В Минобороны добавили, что экипажи этих самолётов Су-27 занимаются не только учебной работой, но несут круглосуточное боевое дежурство по охране воздушных границ Калининградской области.
Источник: Минобороны РФ.
Как сообщало ИА Регнум, 12 апреля Министерство обороны России опубликовало информацию о том, что российский истребитель Су-27 поднимался в воздух для сопровождения немецкого самолёта-разведчика «Орион» над акваторией Балтийского моря. Немецкий самолёт приближался к государственной границе РФ, но Су-27 отогнал его.
9 июня Военно-воздушные силы (ВВС) Британии сообщили, что их истребители Eurofighter Typhoon, а также истребители Gripen ВВС Швеции перехватили разведывательный самолет ВКС России Ил-20, который летел в сопровождении российского истребителя Су-27. При этом российские самолёты не вторгались в шведское воздушное пространство.