Мелитополь, 27 июня, 2023, 08:38 — ИА Регнум. Власти Украины рассматривают несколько сценариев провокации на Запорожской атомной электростанции (АЭС), и в том числе ракетный удар или террористический акт. Об этом 27 июня сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Алексей Коновалов/ТАСС Вид на канал на территории Запорожской атомной электростанции

«Режим Зеленского на фоне провала контрнаступления вынашивает несколько сценариев насчет атомной станции. Это может быть ракетный удар, теракт или попытка захвата путём форсирования Днепра», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Глава движения уточнил, что провокация на ЗАЭС может оказаться ещё одним терактом Киева, из череды уже устроенных им на газопроводах «Северный поток», Каховской ГЭС и аммиакопроводе Тольятти — Одесса.

Рогов указал, что подготовкой провокации занимаются Зеленский и глава украинской военной разведки Кирилл Буданов, желающие любым способом получить согласие на такие действия от своих кураторов с Запада.

Также он отметил, что в данный момент Киев пытается заранее возложить ответственность за такой теракт на Россию, убеждая жителей контролируемых им территорий Украины и западного обывателя ложными сообщениями о том, что российская сторона якобы заминировала собственную АЭС.

«Это утверждение опровергают даже представители МАГАТЭ», — подчеркнул Рогов и добавил, что попытка такой провокации может быть предпринята до саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдёт 11–12 июля.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News заявил о якобы намерении России подорвать ЗАЭС. Позднее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг такие обвинения, назвав их ложью. Он подчеркнул, что Россия и МАГАТЭ заинтересованы в продолжении контактов по безопасности станции.

Позднее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что ВСУ попытаются устроить ядерную катастрофу на ЗАЭС, чтобы потом обвинить в этом Россию. Американский военный в отставке уточнил, что Зеленский готов предпринять такую отчаянную попытку из-за неудачного контрнаступления украинских войск.