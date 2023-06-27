Тель-Авив, США, 27 июня, 2023, 08:12 — ИА Регнум. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в июле намерен поехать с визитом в Китай и провести там встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом 27 июня сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

Как напоминает издание, в последний раз Нетаньяху приезжал в столицу Китая в качестве главы израильской торговой делегации в 2017 году. При этом дата будущей поездки главы правительства Израиля не уточняется и в его канцелярии не стали комментировать эту информацию.

Отмечается, что источник рассказал газете, что этот визит призван показать, что у Нетаньяху имеются разные дополнительные дипломатические варианты, пока президент США Джо Байден даёт понять, что не собирается его пригласить в течение ближайшего будущего в Белый дом.

По мнению автора публикации, будущий визит израильского премьер-министра говорит о напряжении в отношениях между Израилем и США и об усилении китайского влияния в этом регионе.

Также указывается, что американский лидер публично держит израильского премьера «на расстоянии вытянутой руки», а в марте заявлял, что не намерен приглашать его в Вашингтон на фоне происходящих в Израиле акций против судебной реформы.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня Биньямин Нетаньяху заявил, что около границ Израиля уже появляется оружие, поставленное коллективным Западом на Украину. Он подчеркнул, что именно это является одной из причин, по которой израильская сторона не намерена поставлять Киеву вооружения.