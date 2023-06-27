Киев, 27 июня, 2023, 08:09 — ИА Регнум. Идея евроинтеграции оказалась в конечном итоге разрушительной для Украины. Такое заявление сделал глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

По мнению Константинова, идея евроинтеграции была изначально лживой и поэтому вредной и абсолютно деструктивной для Украины. За 30 лет эта идея не принесла Украине ничего, кроме войны и разрушений.

Как указал Константинов, недопонимание того, как устроено государство, привело руководство Украины к тяжелейшим геополитическим ошибкам, которые придётся исправлять «большой кровью».

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак во время встречи с президентом Европейского совета по вопросам внешней политики Саймоном Мордью выразил надежду на позитивный сигнал относительно евроинтеграции Киева.

Руководители ЕС считают, что Украина выполнила два из семи условий для начала формальных переговоров о членстве в ЕС. Речь идёт о законе о СМИ, а также о судебной реформе. В число ещё невыполненных Киевом других требований вошли реформа Конституционного суда Украины и правоохранительных органов, меры по борьбе с отмыванием денег, законы, направленные на ограничение власти олигархов и защиту прав национальных меньшинств.