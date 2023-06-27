Гуляйполе, Украина, 27 июня, 2023, 07:51 — ИА Регнум. Украина на многие годы потеряет территории, уступленные в ходе вооружённого конфликта, если не сможет добиться результатов в течение ближайших недель, заявил профессор государственного управления Гарвардского университета имени Дугласа Диллона Грэм Эллисон.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Если украинские силы в предстоящие недели не будут более успешны, чем до сих пор, Украина не вернёт себе всю свою территорию в течение 16 лет», — написал Эллисон в материале для The Washington Post.

По его словам, если Вооружённые силы Украины не продвинутся в течение лета, следует ожидать заморозки конфликта, так как многие западные союзники, в том числе США, призывают стороны конфликта начать переговоры о прекращении огня.

Контрнаступление ВСУ началось 4 июня, когда Генеральный штаб украинской армии отправил в зону боевых действий подготовленные специалистами из стран НАТО бригады, оснащённые западной техникой.

Как передавало ИА Регнум, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Вооружённые силы Украины перебросили в район Гуляйполя Запорожской области силы стратегического резерва. По его словам, это может свидетельствовать о втором этапе украинского контрнаступления.