Гуляйполе, Запорожская область, 27 июня, 2023, 07:43 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины перебросили в район Гуляйполя Запорожской области силы стратегического резерва, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Рогов

«Подразделения из основного стратегического резерва, подготовленные для наступления в Запорожской области, появились сейчас, были замечены в районе Гуляйполя, то есть на пологовском направлении», — сказал Рогов в интервью ТАСС 27 июня.

По его словам, это может говорить о втором этапе украинского контрнаступления.

Он подчеркнул, что ранее силы стратегического резерва Вооружённых сил Украины находились в местах сосредоточения в районах Запорожья и Днепра.

Как передавало ИА Регнум, ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в своём YouTube-канале заявил, что потери Вооружённых сил Украины с начала контрнаступления превысили 15 тысяч человек личного состава. Он отметил, что речь идёт именно о погибших военнослужащих.