Новый, 489-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован заявлением подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко о применении украинскими военными химических боеприпасов под Соледаром (ДНР). Со ссылкой на свои источники на передовой он также отметил, что при детонации выделяется едкий дым, который вызывает жжение кожного покрова, а при вдыхании люди теряют сознание.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Тем временем председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов известил об угрозе прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Времевском выступе в Запорожье. По его словам, артиллерийские бои в режиме активной обороны ведутся почти по всей линии фронта.

Вместе с тем в западной части Времевского выступа российские военные успешно отразили четыре атаки, подчеркнул общественный деятель. Угроза прорыва ВСУ сохраняется в связи с тем, что противник занял такие населённые пункты, как Ровнополь, Левадное и Макаровка.

По словам Рогова, стабильно напряжённой остаётся обстановка на ореховском направлении Запорожской области. После временной потери участка Новоданиловка — Работино российские войска за прошедшие сутки отбили и заняли изначальные позиции.

На краснолиманском направлении истребители-бомбардировщики Су-34 группировки войск «Центр» Вооружённых сил России поразили пункт управления, опорный пункт и пункт временной дислокации ВСУ.

Как заявил разведчик морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U. S. Tour of Duty, победа России неизбежна, поскольку страна борется за свое существование — Запад не сможет одолеть её.

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