Вашингтон, 27 июня, 2023, 07:25 — ИА Регнум. Американский госсекретарь Энтони Блинкен приказал сотрудникам своего ведомства по всему миру воздерживаться от комментариев по поводу попытки мятежа в России, сообщает портал Axios со ссылкой на трёх чиновников из США.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

Отмечается, что глава Госдепартамента еще вечером 23 июня (утром 24 июня по московскому времени) разослал подчинённым соответствующую срочную телеграмму. Блинкен потребовал от сотрудников ведомства говорить лишь о том, что США следят за ситуацией.

В документе также отмечалось, что темой мятежа в РФ занимаются непосредственно сам госсекретарь и его ближайшие подчиненные. Один из источников Axios выразил мнение, что Блинкен с помощью телеграммы хотел пересечь заявления американских дипломатов, после которых в адрес США могли бы появиться подозрения в причастности к мятежу.

Другой собеседник портала предположил, что госсекретарь своим решением старался избежать двусмысленности и намеревался собрать побольше информации, поскольку ситуация в России якобы казалась неясной властям США.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 24 июня колонна войной техники с бойцами частной военной кампании «Вагнер» во главе с предпринимателем Евгением Пригожиным вошла в Ростов-на-Дону. Другая колонна ЧВК отправилась в направлении Москвы.

Утром 24 июня президент России Владимир Путин назвал эти действия мятежом. Колонны были остановлены после переговоров Пригожина и президента Белоруссии Александра Лукашенко.

26 июня глава Белого дома Джо Байден заявил, что США и другие страны Запада не имеют отношения к попытке мятежа в России.