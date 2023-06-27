Москва, 27 июня, 2023, 06:48 — ИА Регнум. Жара и засуха стали причиной появления большого количества змей в Новой Москве, пресмыкающиеся приползают к домам в поисках воды и прохлады. Об этом 27 июня сообщил начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Змея

Как пояснил специалист, змеи очень активны в тёплое время года, из-за жары и засухи они мигрируют в поисках влажных мест. Этих пресмыкающихся можно встретить возле подъезда или под подъездом, они могут заползти под фундамент дома либо забраться туда, где остались лужи после полива газонов и улиц. Змеи приползают попить и охладиться.

Бурмистров отметил, что змей можно встретить в разных районах Москвы, количество жалоб от граждан на появление змей возросло.

«Обращений достаточно много, но отлов мы не производим, потому что это ужи. Ужи никому не вредят, сами не нападают, если их не трогать», — пояснил специалист.

Сообщения о появлении большого количества змей стали поступать от жителей поселения Московский, которое находится рядом с аэропортом «Внуково». Люди рассказали, что змеи буквально атаковали жилые дома.

Ранее ИА Регнум сообщало, что жительница Москвы оказалась в больнице после укуса гремучей змеи, которую держала в качестве домашнего питомца.

Пострадавшая довольно долгое время занималась торговлей экзотическими животными. У нее дома живут пауки, а также змеи и другие рептилии.