Жителя Кабардино-Балкарии задержали за попытку вступить в ряды ВСУ

Москва, 27 июня, 2023, 10:14 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии сотрудники спецслужб задержали жителя Нальчика, который пытался через Белоруссию выехать из страны, чтобы примкнуть к Вооружённым силам Украины (ВСУ). Об этом 27 июня сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

ЦОС ФСБ России

«ФСБ РФ на территории Нальчика Кабардино-Балкарской Республики пресечена противоправная деятельность 35-летнего гражданина России, подозреваемого в приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника», ― говорится в сообщении ведомства.

По данным спецслужб, задержанный планировал вступить в ряды одного из вооружённых формирований, участвующих в боевых действиях на территории Украины против Вооружённых сил России. С этой целью он установил контакт с членом военизированного подразделения, входящего в состав ВСУ.

Украинский военный порекомендовал ему приобрести медикаменты, в том числе обезболивающего, транквилизирующего и психотропного действия, что мужчина и сделал. После этого он попытался уехать на Украину через Белоруссию.

Противоправные действия россиянина пресекли правоохранительные органы.

Следственные органы ФСБ возбудили уголовное дело о покушении на госизмену.

Как сообщало ИА Регнум, в середине июня сотрудники управления ФСБ в ДНР вынесли официальное предостережение жителю Санкт-Петербурга, пытавшемуся в начале 2023 года установить контакты с представителями украинской армии с целью оказания ВСУ различной помощи.

По данным ведомства, мужчина, который является гражданином Украины и России, намеревался выйти на связь с одним из подразделений территориальной обороны Вооружённых сил Украины, которое принимает непосредственное участие в боевых действиях в зоне проведения специальной военной операции. Сотрудники ФСБ посчитали, что так он готовился совершить государственную измену.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3815918" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Жителя Кабардино-Балкарии задержали за попытку вступить в ряды ВСУ

В мае под Курском во время пересечения госграницы задержали россиянина, который пытался вступить в ряды украинских войск. Задержанный признался, что он хотел примкнуть к украинской запрещённой террористической организации, для чего скачал в интернете анкету и, заполнив, отправил на указанный адрес. Также он приобрёл на одной из интернет-площадок шеврон «с флагом этого региона».