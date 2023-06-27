Самара, 27 июня, 2023, 06:44 — ИА Регнум. Причиной ДТП, в результате которого погибли шесть человек в Самарской области, мог стать выезд на встречную полосу легкового автомобиля, водителем которого был гражданин Киргизии. Об этом 27 июня сообщил «Известиям» начальник регионального управления ГИБДД Юрий Некрасов.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Как уточнил Некрасов, по предварительным данным, ДТП произошло из-за выезда на полосу встречного движения легкового автомобиля Hyundai. В результате его столкновения с минивэном Honda получили смертельные травмы водитель легкового автомобиля Hyundai и четыре его пассажира. Все они были гражданами других государств.

Кроме того, в минивэне Honda от полученных травм скончался на месте происшествия один пассажир. Водитель автомобиля и семеро пассажиров были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Ранее ИА Регнум сообщало, что шесть человек погибли, ещё восемь пострадали в результате столкновения двух автомобилей на автотрассе в Большеглушицком районе Самарской области.