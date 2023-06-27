Красный Лиман, Украина, 27 июня, 2023, 06:25 — ИА Регнум. Истребители-бомбардировщики Су-34 группировки войск «Центр» Вооружённых сил России на краснолиманском направлении поразили пункт управления, опорный пункт и пункт временной дислокации ВСУ. Об этом во вторник, 27 июня, в интервью РИА Новости сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация в зоне СВО

«На краснолиманском направлении истребители-бомбардировщики Су-34 группировки войск «Центр» нанесли авиационный удар, в результате уничтожены пункт управления, опорный пункт и пункт временной дислокации противника», — рассказал Савчук.

По его словам, экипажи авиации также нанесли ракетные удары по более чем десяти районам сосредоточения живой силы и техники противника.

Кроме того, в результате артиллерийского удара удалось поразить дислоцированные в районе Торского участка и Серебрянского лесничества подразделения 63-й и 67-й отдельных механизированных бригад ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, 26 июня официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что Вооружённые силы Украины в результате боевых действий за сутки потеряли на краснолиманском направлении более 90 человек личного состава. Также противник потерял три боевые бронированные машины и самоходную артиллерийскую установку «Акация».