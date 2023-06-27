Россельхознадзор оценил угрозу по сибирской язве из-за ЧС на Каховской ГЭС
Россельхознадзор сообщил о рисках по сибирской язве из-за прорыва дамбы Каховской ГЭС
Москва, 27 июня, 2023, 06:23 — ИА Регнум. Риск распространения сибирской язвы возник после прорыва дамбы Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), которая подергалась обстрелу со стороны ВСУ, заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.
По его словам, такая ситуация сложилась из-за проблем с вакцинацией животных и расположением захоронений трупов зараженного скота.
«По имеющейся у нас информации, в Херсонской области не была организована должным образом вакцинация животных против сибирской язвы. Два сибиреязвенных скотомогильника находятся в Алешкинском районе, еще один — в Голопристанском», — сказал он в интервью РИА Новости.
Данкверт подчеркнул, что указанная информация доведена до властей Херсонской области и Минсельхоза России. Кроме того, Россельхознадзор направил в адрес российского вице-премьера Виктории Абрамченко проект с предложениями по снижению экологических последствий происшествия на Каховской ГЭС.
Как сообщало ИА Регнум, в марте в Чувашии выявили три случая заболевания сибирской язвой среди людей. Источником заражения стало мясо быка, у которого была эта инфекция. Сотрудники Роспотребнадзора по региону изъяли источник опасности и уничтожили его.
При этом в ведомстве исключили вероятность распространения и создания эпидемической опасности сибирской язвы в России, поскольку заболевание не передается от человека к человеку. 24 марта командующий войсками радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что одним из приоритетных направлений деятельности американских биологических лабораторий на территории Украине стал возбудитель сибирской язвы.
В ночь на 6 июня ВСУ нанесли очередной удар по Каховской гидроэлектростанции, в результате чего часть задвижек ГЭС оказалась разрушена, а вода из водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра.