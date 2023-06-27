Москва, 27 июня, 2023, 06:23 — ИА Регнум. Риск распространения сибирской язвы возник после прорыва дамбы Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), которая подергалась обстрелу со стороны ВСУ, заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Иван Шилов ИА REGNUM Сибирская язва

По его словам, такая ситуация сложилась из-за проблем с вакцинацией животных и расположением захоронений трупов зараженного скота.

«По имеющейся у нас информации, в Херсонской области не была организована должным образом вакцинация животных против сибирской язвы. Два сибиреязвенных скотомогильника находятся в Алешкинском районе, еще один — в Голопристанском», — сказал он в интервью РИА Новости.

Данкверт подчеркнул, что указанная информация доведена до властей Херсонской области и Минсельхоза России. Кроме того, Россельхознадзор направил в адрес российского вице-премьера Виктории Абрамченко проект с предложениями по снижению экологических последствий происшествия на Каховской ГЭС.

Как сообщало ИА Регнум, в марте в Чувашии выявили три случая заболевания сибирской язвой среди людей. Источником заражения стало мясо быка, у которого была эта инфекция. Сотрудники Роспотребнадзора по региону изъяли источник опасности и уничтожили его.

При этом в ведомстве исключили вероятность распространения и создания эпидемической опасности сибирской язвы в России, поскольку заболевание не передается от человека к человеку. 24 марта командующий войсками радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что одним из приоритетных направлений деятельности американских биологических лабораторий на территории Украине стал возбудитель сибирской язвы.

В ночь на 6 июня ВСУ нанесли очередной удар по Каховской гидроэлектростанции, в результате чего часть задвижек ГЭС оказалась разрушена, а вода из водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра.