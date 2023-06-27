Нью-Йорк, США, 27 июня, 2023, 06:17 — ИА Регнум. Правила выпекания пиццы предписано изменить закусочным в Нью-Йорке для снижения выбросов углекислого газа в атмосферу. Об этом 26 июня сообщает New York Post.

Печь

Новые правила для закусочных, использующих для выпечки дровяные и угольные печи, разработал департамент охраны окружающей среды Нью-Йорка. Согласно этим правилам пиццерии и иные закусочные, специализирующиеся на традиционных методах выпечки, должны сократить выбросы углерода в атмосферу до 75%.

Пиццериям с печами, установленными до мая 2016 года, предписывается обязательно приобрести устройства для контроля воздуха либо выпекать изделия в духовке. Владелец одного из подобных заведений в Бруклине уточнил, что ему пришлось потратить 20 тысяч долларов на систему воздушного фильтра, а в дальнейшем предстоят затраты на его техобслуживание.

Новые правила коснутся около сотни закусочных и ресторанов. Многих владельцев подобных заведений не устраивают нововведения — не столько из-за расходов на установку фильтров, сколько из-за того, что вкус выпечки будет кардинально отличаться. По мнению специалистов, выпечка из духовки не может сравниться с выпечкой, приготовленной по традиционному рецепту, в дровяной печи.

Владельцы и посетители заведений взамен предлагают чиновникам прекратить летать на частных самолётах, которые наносят окружающей среде гораздо больший вред, чем даже несколько дровяных печей вместе взятых.

Ранее ИА Регнум сообщало, что американские экологи и индейцы подали иск в суд на Федеральное управление авиации США (FAA), выдавшее разрешение компании Илона Маска SpaceX на пуск ракеты-носителя Super Heavy 20 с космическим кораблём Starship.

По мнению истцов, FAA не смогло в полной мере учесть ущерб экологии, нанесённый в результате пусков Starship/Super Heavy в Бока-Чика. Истцы увидели угрозу окружающей среде от возрастания трафика пусков, шумового и светового загрязнения района, падения обломков ракет и повышения риска возникновения пожаров.