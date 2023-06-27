Канберра, 27 июня, 2023, 05:50 — ИА Регнум. Российские власти ответят на расторжение Австралией договора об аренде земельного участка под строительство нового здания посольства России, заявил в интервью газете «Известия» посол РФ в Канберре Алексей Павловский.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Флаг России

«Конечно, ведь принцип взаимности в дипломатических отношениях никто не отменял», — сказал он, отвечая на вопрос о готовности Москвы на ответ.

Павловский отметил, что российское посольство внесло в свой иск в Верховный суд Австралии требование о выплате России денежной компенсации.

Как сообщало ИА Регнум, 15 июня австралийский премьер-министр Энтони Альбаниз объявил, что его правительство расторгнет договор аренды участка для строительства нового здания российского посольства в Ярралумле (столичная территория Австралии). Он уточнил, что причиной такого решения стали «соображения безопасности» на фоне того, что указанный объект находится в непосредственной близости от здания федерального парламента страны.

После этого заявления Министерство иностранных дел России вызвало посла Австралии в РФ Грейма Михана, чтобы выразить ему протест Москвы. 23 июня телеканал Sky News Australia передал о том, что российский дипломат якобы незаконно обосновался на участке в центре Канберры, на котором должно появиться новое здание посольства России. При этом его нельзя обвинить в захвате земли из-за дипломатического иммунитета.

26 июня Верховный суд Австралии отклонил иск российского посольства, пытавшегося оспорить акт австралийского парламента об одностороннем расторжении договора аренды участка под новое здание дипмиссии.