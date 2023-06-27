Лондон, 27 июня, 2023, 05:47 — ИА Регнум. Российские пилоты истребителей при сближении с британскими военными самолетами над акваторией Чёрного моря действовали «в безопасной и профессиональной манере». Об этом 26 июня сообщил телеканал Sky News со ссылкой на представителя министерства обороны Великобритании.

Alan Wilson Самолёт-разведчик RC-135W ВВС Великобритании

Как пояснил представитель британского военного ведомства, 26 июня самолет королевских ВВС RC-135W Rivet Joint и два сопровождавших его истребителя Typhoon выполняли «стандартную операцию в международном воздушном пространстве над Черным морем». В этом же районе были замечены российские самолёты.

«Королевские ВВС, российские самолеты и их экипажи действовали в безопасной и профессиональной манере…» — цитирует телеканал представителя минобороны Великобритании.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как утверждает представитель британского оборонного ведомства, самолёты ВВС Великобритании, выполнявшие полёт над Чёрным морем, ни разу не нарушили воздушное пространство Российской Федерации.

В свою очередь Министерство обороны России сообщило, что два российских Су-27 перехватили над Чёрным морем самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint и два сопровождавших его многоцелевых истребителя Typhoon ВВС Великобритании, приближавшихся к российской границе. Нарушения государственной границы России допущено не было.