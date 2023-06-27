Москва, 27 июня, 2023, 05:06 — ИА Регнум. Мальчик 14 лет, которого сверстник облил горючей жидкостью и поджёг на площадке на юго-западе Москвы, скончался в больнице, сообщили в пресс-службе прокуратуры российской столицы.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

«Пострадавший подросток скончался в медицинском учреждении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что работники ведомства заняты расследованием уголовного дела, которое было открыто в рамках происшествия. В пресс-службе Главного управления МВД России по Москве в беседе с РИА Новости уточнили, что второй участник происшествия установлен.

С ним «проводятся необходимые мероприятия». При этом Следственный комитет РФ после указанного инцидента возбудил уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство, совершённое с особой жестокостью).

Как сообщало ИА Регнум, 5 июня подросток на детской площадке в Чечёрском проезде Москвы облил легковоспламеняющейся жидкостью своего сверстника, а после поджёг его. Пострадавший получил ожоги 100% поверхности тела и был доставлен в больницу.

Ему провели сложную операцию. Подозреваемого в совершении преступления взяли под стражу сроком на два месяца.