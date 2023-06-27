Москва, 27 июня, 2023, 05:05 — ИА Регнум. Представители стран «Большой семёрки» на прошедших выходных обсудили варианты действий в случае возможной дестабилизации обстановки в России. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщила газета Financial Times.

The White House Саммит G7

По информации источника, встреча представителей G7 была организована в связи с ситуацией вокруг частной военной компании «Вагнер». Кроме того, обсуждалась возможная угроза со стороны российских ядерных арсеналов, которая может возникнуть в случае политической нестабильности в стране.

«Стало ясно, что у нас расходятся мнения по поводу итогов того, что будет происходить в случае победы Украины, а также последствий этого для России», — рассказал источник Financial Times.

Отмечается, что некоторые представители стран — членов «Большой семёрки» негативно отреагировали на возможные попытки украинской стороны воспользоваться ситуацией в России для проведения диверсий.

Как передавало ИА Регнум, вечером 26 июня президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в ходе которого заявил, что организаторы вооружённого мятежа пошли на попытку раскола страны, а также поблагодарил главу белорусского государства Александра Лукашенко за вклад, который тот внёс в разрешение ситуации.