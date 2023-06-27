Вашингтон, 27 июня, 2023, 04:55 — ИА Регнум. Несколько новых случаев заражения малярией обнаружили в Соединённых Штатах Америки впервые за 20 лет, об этом во вторник, 27 июня, сообщило издание New York Post со ссылкой на собственные источники.

Phys.org Малярия

«Три новых случая заражения малярией — один в Техасе и два во Флориде — заставили встревожиться чиновников», — говорится в материале издания.

Отмечается, что новых случаев заражения малярией в Соединённых Штатах Америки не было зафиксировано около 20 лет. В последний раз заболевание обнаружили во Флориде в 2003 году.

По данным New York Post, заразившиеся граждане не выезжали за пределы страны, что и вызвало обеспокоенность местных властей.

Как передавало ИА Регнум, ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов в ходе брифинга 19 июня заявил о риске возникновения очагов заболеваний из-за подтопления в Херсонской области. По его словам, после уменьшения уровня воды возможно формирование очагов заболеваний, которые передаются комарами, в первую очередь — лихорадка Западного Нила.