Богота, 27 июня, 2023, 04:46 — ИА Регнум. Военных и представителей коренных народов наградил медалями президент Колумбии Густаво Петро за участие в операции по поиску четверых детей, пропавших в джунглях после авиакатастрофы. Об этом 26 июня сообщила пресс-служба главы Колумбии в социальных сетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Густаво Петро

Награды удостоились 52 служащих объединенного командования специальных операций и спасательных подразделений ВВС Колумбии, девять представителей организаций коренных народов, шесть учреждений, а также кинолог и его собака.

На церемонии награждения Петро назвал совместную поисково-спасательную операцию, в которой приняли участие как военные, так и коренные жители страны, «началом нового этапа национального взаимопонимания». По мнению главы Колумбии, спасательная операция поспособствовала установлению моста «между государством и коренными общинами».

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил президент Колумбии Петро, в тропических джунглях были найдены живыми четверо детей, пропавших после авиакатастрофы самолета Cessna 206, разбившегося 1 мая. Детей нашли через 40 дней после крушения самолёта. Младшему из пропавших детей на момент исчезновения было 11 месяцев, старшей девочке-подростку исполнилось 13 лет.