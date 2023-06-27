Мелитополь, 27 июня, 2023, 04:38 — ИА Регнум. Российские войска находятся в режиме «активной обороны» на запорожском направлении из-за очередного наступления ВСУ, а самые тяжелые бои ведутся в районе Времевского выступа, сообщил в своём Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, артиллерийские бои наблюдаются почти на всей линии фронта. Вместе с тем, как подчеркнул Рогов, в западной части Времевского выступа российские военные успешно отразили четыре атаки киевской армии.

Председатель движения отметил, что ВСУ находятся в ряде населенных пунктов, таких как Ровнополь, Левадное и Макаровка. Рогов предупредил, что если указанная ситуация на передовой сохранится, то противник может прорваться на Времевском выступе, «срезав» его.

«Если такая конфигурация на данном участке фронта будет сохраняться и дальше, то высока вероятность того, что противнику удастся срезать Времевский выступ», — написал он.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня Владимир Рогов рассказал, что на запорожском направлении наёмники не участвуют в штурмах со стороны ВСУ, а на убой отправляют исключительно граждан Украины. Он уточнил, что для таких атак, как правило, привлекают мобилизованных, многие из которых не желают воевать.

26 июня военный корреспондент газеты «Известия» Кирилл Ольков сообщил, что украинские военные сменили тактику боев после провала контрнаступления. По его словам, ВСУ пытаются добиться успеха на небольших участках фронта для того, чтобы вернуть контроль над Запорожской АЭС и получить доступ к Азовскому морю, чтобы отрезать Крым от основной части России.