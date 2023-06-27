ОАЭ, 27 июня, 2023, 04:29 — ИА Регнум. Пожар, охвативший высотное жилое здание Ajman One Tower в комплексе «Абраж-Аджман» в городе-эмирате Аджман на севере Объединённых Арабских Эмиратов, ликвидировали пожарные подразделения. Об этом 27 июня сообщает электронное издание Ajman News в Twitter.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Пожар охватил все этажи 36-этажного здания, одна из сторон небоскрёба выгорела практически полностью. В связи с высоким уровнем сложности пожара на место происшествия прибыли начальник службы гражданской обороны Аджмана Джасем аль-Марзуки и ответственный за полицейские операции директор полиции Аджмана генерал Абдаллы аль-Матруши.

Информация о пострадавших в результате пожара не поступала.

Отмечается, что в 2016 году в этом жилом комплексе уже случался пожар. Комплекс составляют 12 зданий, по 36 этажей в каждом. Всего в зданиях расположены около 3 тысяч апартаментов.

Ранее ИА Регнум сообщало о сильном пожаре в жилом многоэтажном здании в городе-эмирате Аджман на севере ОАЭ.