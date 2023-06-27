Энергодар, Украина, 27 июня, 2023, 04:28 — ИА Регнум. Заявления Соединённых Штатов Америки о ситуации на Запорожской атомной электростанции являются попыткой предостеречь президента Украины Владимира Зеленского от каких-либо провокаций, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Рогов

«США, видимо, пытаются вразумить Зеленского не делать чего-то страшного и посылают ему сигнал. А также это, по всей видимости, попытка в публичной плоскости дистанцироваться от действий Зеленского», — заявил Рогов в интервью РИА Новости.

Как передавало ИА Регнум, ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга заявил, что Соединённые Штаты Америки не наблюдают у российской стороны конфликта каких-либо намерений применить тактическое ядерное оружие на Украине.

На прошлой неделе сенатор Конгресса США Линдси Грэм заявил, что подготовил резолюцию, призывающую приравнять возможное применение Россией тактического ядерного оружия на Украине к непосредственной атаке НАТО. По его словам, принятие данной резолюции позволит странам — членам Североатлантического альянса осуществить ответный массированный удар.