ВВС Британии опровергли информацию о нарушении воздушного пространства РФ
Лондон, 27 июня, 2023, 04:21 — ИА Регнум. Самолёты ВВС Великобритании, выполнявшие полёт над Чёрным морем, ни разу не нарушили воздушное пространство Российской Федерации, заявил представитель британского оборонного ведомства.
«Самолёт королевских ВВС RC-135W River Joint и два сопровождавших его истребителя Typhoon осуществляли стандартную операцию в международном воздушном пространстве над Чёрным морем в понедельник, 26 июня», — приводит Daily Mail слова представителя минобороны.
Он подчеркнул, что экипажи самолётов британских и российских ВВС действовали в безопасной и профессиональной манере, а воздушные суда королевских ВВС не нарушали российское воздушное пространство.
Как передавало ИА Регнум, 25 июня издание Agence Frace-Presse сообщило, что истребители ВВС Великобритании за последние три недели 21 раз пролетали в небе над странами Прибалтики. По информации издания, истребители поднимались в воздух для того, чтобы ответить российским самолётам в рамках операций НАТО по патрулированию воздушного пространства в европейской части региона.