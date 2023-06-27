Лондон, 27 июня, 2023, 04:21 — ИА Регнум. Самолёты ВВС Великобритании, выполнявшие полёт над Чёрным морем, ни разу не нарушили воздушное пространство Российской Федерации, заявил представитель британского оборонного ведомства.

Многоцелевой истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании

«Самолёт королевских ВВС RC-135W River Joint и два сопровождавших его истребителя Typhoon осуществляли стандартную операцию в международном воздушном пространстве над Чёрным морем в понедельник, 26 июня», — приводит Daily Mail слова представителя минобороны.

Он подчеркнул, что экипажи самолётов британских и российских ВВС действовали в безопасной и профессиональной манере, а воздушные суда королевских ВВС не нарушали российское воздушное пространство.

Как передавало ИА Регнум, 25 июня издание Agence Frace-Presse сообщило, что истребители ВВС Великобритании за последние три недели 21 раз пролетали в небе над странами Прибалтики. По информации издания, истребители поднимались в воздух для того, чтобы ответить российским самолётам в рамках операций НАТО по патрулированию воздушного пространства в европейской части региона.