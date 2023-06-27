Москва, 27 июня, 2023, 04:06 — ИА Регнум. Режиссер Сергей Попов госпитализирован после драки с неизвестными на юге Москвы. Об этом 27 июня сообщает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Адриан Янс ван Остаде. «Драка»

Как уточнили в правоохранительных органах, инцидент с участием режиссёра произошёл 26 июня на Варшавском шоссе. В результате конфликта с неизвестными лицами, переросшего в драку, Попов получил травму головы и потерял сознание. Режиссёра госпитализировали с предварительным диагнозом «сотрясение головного мозга».

Участники конфликта и причины инцидента устанавливаются. Сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Сергей Попов стал широко известен после выхода на экраны таких фильмов и сериалов, как «Выхожу тебя искать», «Мосгаз. Западня», «Фурцева. Легенда о Екатерине», «Кунгур» и других. Всего у режиссёра на сегодняшний день более 20 киноработ.

Ранее ИА Регнум сообщало что режиссёра Александра Сокурова экстренно госпитализировали в одну из петербургских больниц. Отмечалось, что у режиссёра проблемы с сердцем. Позднее помощница режиссёра Маргарита Афонина заявила о плановой госпитализации кинодеятеля.