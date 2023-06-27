Вашингтон, 27 июня, 2023, 04:04 — ИА Регнум. Россия борется за свое существование, в связи с чем Запад не сможет одолеть её, заявил разведчик морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U. S. Tour of Duty.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

По его словам, этот конфликт носит экзистенциальный характер для РФ, и в Москве понимают это. Риттер отметил, что поражение в нынешнем противостоянии грозит исчезновением страны.

«Поэтому для России это борьба не на жизнь, а на смерть в буквальном смысле», — сказал экс-разведчик.

Эксперт подчеркнул, что Запад передаёт ВСУ технологии и вооружения, чтобы избежать участия своих военных в конфликте и не получать «тела американских солдат в мешках». Риттер считает, что такая позиция западных стран даёт для России существенное преимущество.

Он пояснил, что Россия готова «платить любую цену за сохранение своей нации», а Запад — вряд ли способен решиться на подобные шаги.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что западные страны предпринимают усилия, чтобы Россия потерпела стратегическое поражение. Вместе с тем глава государства подчеркнул, что Запас прочности у России очень большой и страна увеличила выпуск военной продукции в 2,7 раза.

26 июня американский правозащитник и бывший кандидат в вице-президенты США от партии «Зелёных» Аджаму Барака рассказал, что лидеры стран НАТО втайне признают, что военные планы Вашингтона против России спровоцировали катастрофу. Он добавил, что страны Североатлантического альянса не сплочены так, как утверждает глава Белого дома Джо Байден.