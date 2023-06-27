Прага, 27 июня, 2023, 03:28 — ИА Регнум. Мужчине, повредившему в марте автомобиль с украинским номерным знаком в Праге, вынес приговор суд района Прага-1. Об этом 26 июня сообщила журналистам пресс-секретарь суда Эва Швиглерова.

Автомобильный номер по-украински

По словам пресс-секретаря суда, мужчина был признан виновным по статьям «умышленное повреждении чужой вещи», «насилие против группы граждан» и «хулиганство». Он был приговорён к условному тюремному заключению сроком на шесть месяцев с испытательным сроком на два года и запретом сроком на один год на пребывание в столице Чехии.

Кроме того, Швиглерова отметила, что согласно решению суда, мужчина должен будет возместить ущерб, возникший из-за его действий у владельца автомобиля.

Как уточнила Швинглерова, 11 марта на Вацлвской площади в Праге толпа людей после митинга ринулась к расположенному рядом Национальному музею, намереваясь сорвать с его фасада флаг Украины, который вывесили в знак солидарности с этой страной власти района Прага-1. Толпа перекрыла шоссе, автомобили на шоссе остановились и среди них оказался автомобиль с украинскими номерами. Один из мужчин подошёл к этому автомобилю и нанёс ему повреждения.

Всего по итогам митинга 11 марта полиция привлекла к уголовной ответственности 20 человек, пытавшихся сорвать украинский флаг и мужчину с нашивками в виде запрещённой символики.

Ранее ИА Регнум сообщало, что суд района Прага-1 приговорил Ярослава Попелку, призывавшего на митинге на Вацлавской площади в центре Праги 11 марта сорвать украинский флаг со здания Национального музея Чехии, к четырём месяцам заключения условно с испытательным сроком на 18 месяцев.