Абу-Даби, 27 июня, 2023, 03:18 — ИА Регнум. Сильный пожар произошёл в жилом многоэтажном здании в городе-эмирате Аджман на севере ОАЭ, сообщает местная газета «Имарат аль-яум».

Pixabay.com Пожар

По информации журналистов, огонь вспыхнул в одной из высоток жилого комплекса «Абраж-Аджман». Газета распространила видеозапись с места происшествия.

На кадрах видно, что пламя затронуло все этажи здания. Информация о пострадавших при пожаре не поступала.

Источник: социальные сети.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3815867" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> На севере ОАЭ вспыхнул пожар в жилой высотке

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2020 года в районе ан-Нахда в эмирате Шарджа (ОАЭ) произошёл пожар в высотном жилом здании. Перед тушением из дома эвакуировали всех людей.

19 июня 2023 года крупный пожар вспыхнул в парке развлечений «Европа-парк» в окрестностях германского города Руста (федеральная земля Бургенланд). В ходе борьбы с огнем с территории объекта вывели около 25 тысяч посетителей. В результате инцидента пострадали двое сотрудников спасательных служб.