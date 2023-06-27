Абу-Даби, 27 июня, 2023, 03:18 — ИА Регнум. Сильный пожар произошёл в жилом многоэтажном здании в городе-эмирате Аджман на севере ОАЭ, сообщает местная газета «Имарат аль-яум».

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Пожар

По информации журналистов, огонь вспыхнул в одной из высоток жилого комплекса «Абраж-Аджман». Газета распространила видеозапись с места происшествия.

На кадрах видно, что пламя затронуло все этажи здания. Информация о пострадавших при пожаре не поступала.

Источник: социальные сети.

На севере ОАЭ вспыхнул пожар в жилой высотке

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2020 года в районе ан-Нахда в эмирате Шарджа (ОАЭ) произошёл пожар в высотном жилом здании. Перед тушением из дома эвакуировали всех людей.

19 июня 2023 года крупный пожар вспыхнул в парке развлечений «Европа-парк» в окрестностях германского города Руста (федеральная земля Бургенланд). В ходе борьбы с огнем с территории объекта вывели около 25 тысяч посетителей. В результате инцидента пострадали двое сотрудников спасательных служб.