Самара, 27 июня, 2023, 03:00 — ИА Регнум. Шесть человек погибли, ещё восемь пострадали в результате столкновения двух автомобилей на автотрассе в Большеглушицком районе Самарской области. Об этом 27 июня сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла около 01:30 по местному времени (00:30 мск) на 110-м километре автодороги А-300. Столкнулись два автомобиля: минивэн Honda Stepwgn и легковой автомобиль Hyundai Elantra.

На месте ДТП погибло шесть человек, ещё восемь​ с травмами различной степени тяжести доставлены в лечебное учреждение.

Уточняется, что госавтоинспекторы оперативно прибыли на место ДТП, оградили место происшествия, оказали помощь пострадавшим и обеспечивают беспрепятственный проезд автотранспорта. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, руководство региональной госавтоинспекции и территориального управления МВД РФ. Причины и обстоятельства смертельной аварии устанавливаются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в районе Новой Москвы в ДТП попали мотоцикл и скутер. В результате происшествия погиб один человек, ещё трое участников ДТП пострадали.

Также сообщалось, что несколько столкнувшихся фур под Нижним Новгородом раздавили легковой автомобиль, погибли пять человек, в том числе двое младенцев.