Вашингтон, 27 июня, 2023, 02:47 — ИА Регнум. Американский миллиардер Илон Маск выразил обеспокоенность предложением предпринимателя Дэвида Сакса о том, что Соединённые Штаты Америки могут начать «американизацию» конфликта на Украине в случае уничтожения Запорожской атомной электростанции.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Сакс предположил, что в случае уничтожения ЗАЭС западные СМИ «рефлекторно» начнут обвинять в произошедшем российскую сторону конфликта, что может стать стимулом для ещё большего втягивания Соединённых Штатов Америки в конфликт.

«Тревожно», — написал Маск в ответ на публикацию Дэвида Сакса в социальной сети Twitter.

22 июня сенатор Конгресса Соединённых Штатов Америки Линдси Грэм подготовил резолюцию, призывающую приравнять возможное применение Россией тактического ядерного оружия на Украине к непосредственной атаке на НАТО. По его словам, принятие данной резолюции станет для Москвы сигналом о возможном массированном ответе со стороны Североатлантического альянса.

Как передавало ИА Регнум, позднее посол России в США Анатолий Антонов назвал абсурдными спекуляции американского Сената о возможном применении Россией ТЯО в зоне вооружённого конфликта. По его словам, подобные заявления являются недальновидными и провокационными.