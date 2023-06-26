Токмак, Украина, 27 июня, 2023, 02:38 — ИА Регнум. Ситуация на ореховском направлении Запорожской области остаётся стабильно напряжённой, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Рогов

«Обстановка остаётся стабильно напряжённой», — написал он в своём Telegram-канале 27 июня, отметив, что Вооружённые силы Украины предприняли ряд безуспешных атак малыми группами.

По его словам, Вооружённые силы России за прошедшие сутки после временной потери участка Новоданиловка-Работино отбили и заняли изначальные позиции. Потери понесли подразделения 47-й механизированной бригады ВСУ.

Рогов добавил, что на Времевском выступе продолжаются тяжёлые бои. В районе Ровнополя за прошедшие сутки подразделения ВС России отбили четыре атаки противника.

Как передавало ИА Регнум, 23 июня Министерство обороны России подтвердило, что российские подразделения продолжают контролировать ситуацию в Токмакском районе Запорожской области и районе Урожайного Донецкой Народной Республики. В ведомстве отметили, что Вооружённые силы Украины не оставляют попыток продвинуться на ореховском направлении, продолжаются бесперебойные артиллерийские бои.