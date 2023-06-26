Вашингтон, 27 июня, 2023, 02:31 — ИА Регнум. Министерство обороны Соединённых Штатов Америки заключило с предприятиями General Dynamics Land Systems и American Rheinmetall Vehicles контракты на создание замены боевых машин M2 Bradley. Об этом говорится в распространённом в понедельник заявлении Пентагона.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

Отмечается, что общая сумма двух контрактов обойдётся министерству обороны США в 1,6 миллиарда долларов. Серийное производство после утверждения Пентагоном представленных прототипов планируется запустить в 2027 году.

Ещё с лета 2022 года Пентагон начал конкурс на отбор компаний, готовых представить прототипы новейших боевых машин пехоты. По итогам мероприятий минобороны сузило круг до двух вышеназванных компаний.

Как передавало ИА Регнум, ранее газета The New York Times со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщила, что Вооружённые силы Украины уже потеряли около 15% предоставленных боевых машин пехоты Bradley. По информации источника, 17 из 113 предоставленных бронемашин ВСУ потеряли при попытке контрнаступления.