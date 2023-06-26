Донецк, 27 июня, 2023, 02:11 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 18 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об этом во вторник, 27 июня, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

«На донецком направлении противник совершил 16 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На горловском направлении 2 обстрела из артиллерии 152 миллиметра», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Всего Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки выпустили 103 единицы различных боеприпасов.

Под огнём артиллерии украинских войск оказались Донецк (Куйбышевский, Киевский, Кировский и Петровский районы), Горловка и Александровка.

В результате обстрелов никто не пострадал, повреждения получили три жилых домостроения и один объект гражданской инфраструктуры.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава представительства ДНР в СЦКК Наталья Шуткина в интервью ТАСС сообщила, что в регионе с 2014 года от обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины погибли 8965 гражданских лиц, в том числа 228 детей. Ранения получили более 12,5 тысячи человек.