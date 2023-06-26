Чикаго, США, 27 июня, 2023, 02:10 — ИА Регнум. Миллиардер Джеймс Краун погиб в аварии на гоночной трассе в американском штате Колорадо. Об этом 26 июня сообщил телеканал CBS News со ссылкой на заявление мэра Чикаго Брэндона Джонсона.

Иван Шилов ИА REGNUM Трасса

По данным телеканала, 70-летний миллиардер попал в смертельное ДТП ещё в воскресенье, 25 июня. Он отправился покататься на спорткаре на гоночной трассе в Колорадо, не справился с управлением на повороте и влетел в ограждение.

Мэр Чикаго Брэндон Джонсон выразил соболезнования супруге и четырём детям Крауна. По словам Джонсона, благодаря своей щедрости Краун «олицетворял душу Чикаго». В частности, отмечается, что миллиардер инициировал в Чикаго запуск благотворительного проекта по сбору десятков миллионов долларов, направленного на снижение уровня преступности в городе.

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