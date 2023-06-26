Бразилиа, 27 июня, 2023, 02:05 — ИА Регнум. Помощник президента Бразилии Лулу Инасиу да Силвы по международным вопросам Селсу Аморим заявил, что никто в мире не заинтересован в ослаблении России.

Иван Шилов ИА REGNUM Бразилия

«Люди не знают, как будет разворачиваться ситуация. Мы заинтересованы, чтобы ситуация в России нормализовалась. Никто не заинтересован в ослабленной России», — рассказал Аморим изданию Folha de S. Paulo.

Он также подчеркнул, что правительство Бразилии полностью поддерживает и выступает за нормализацию ситуации в Российской Федерации.

Как передавало ИА Регнум, вечером 26 июня президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации. Глава государства поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко за вклад, который тот внёс в разрешение ситуации с ЧВК «Вагнер». Также Путин подчеркнул, что организаторы вооружённого мятежа предприняли попытку раскола страны, противостоявшей колоссальной внешней угрозе.