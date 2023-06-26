Анкара, 27 июня, 2023, 01:03 — ИА Регнум. Агентство Reuters выдвигает необоснованные обвинения в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его сына Билала, написал в своём микроблоге глава управления по связям администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Речь идёт о публикации, в которой говорится о возможной причастности Эрдогана и его сына к финансовым операциям со шведской компанией и «схеме взяток».

Алтун отметил, что, размещая подобную информацию, Reuters пренебрегает этическими принципами журналистики, тем самым «открыто унижая себя». Чиновник подчеркнул, что агентство не смогло подтвердить представленные сведения.

Он также указал на то, что статью опубликовали непосредственно перед предстоящим саммитом лидеров НАТО, а нападки на Эрдогана «особенно усилились» после президентских выборов в Турции, которые завершились в конце мая. Глава управления также сообщил, что подобные публикации не отразятся на позиции турецких властей и не заставят Анкару «свернуть со своего пути».

Алтун добавил, что Турция осуждает Reuters за распространение «ложной публикации».

В декабре 2013 года в Турции началось масштабное расследование по фактам коррупции, отмывания грязных денег, взяточничества и присвоения денег. Полиция арестовала 52 подозреваемых, в том числе троих сыновей министров от правящей Партии справедливости и развития (ПСР), главу администрации, генерального директора крупнейшего банка «Халк Банкасы», а также ряд других лиц.

После обнародования фактов о коррупционных сделках в Стамбуле прошла серия протестных митингов. Оппозиционные партии объявили о желании провести парламентское расследование.