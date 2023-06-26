Вашингтон, 27 июня, 2023, 00:52 — ИА Регнум. Соединённых Штатов Америки не усматривают у Российской Федерации каких-либо намерений применить ядерное оружие на Украине. Об этом в понедельник, 26 июня, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Джон Кирби

«Мы не видим — за исключением бурной риторики — никакого признака того, что [у российской стороны] есть какие-либо о намерения применять ядерные вооружения на Украине», — сказал представитель Белого дома.

Джон Кирби добавил, что Вашингтон также не увидел никаких признаков необходимости изменить расстановку американских стратегических средств.

Как передавало ИА Регнум, ранее сенатор Конгресса Соединённых Штатов Америки Линдси Грэм подготовила резолюцию, призывающую приравнять возможное применение Россией тактического ядерного оружия на Украине к непосредственной атаке на Североатлантический альянс. Она подчеркнула, что принятие данной резолюции позволит НАТО осуществить ответный удар при использовании ядерного оружия на Украине.