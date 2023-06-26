Идлиб, Сирия, 27 июня, 2023, 00:17 — ИА Регнум. Российская авиация поразила объекты незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил журналистам заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Он уточнил, что при ударе удалось уничтожить четыре пункта управления боевиков, а также четыре склада с вооружением и боеприпасами. Кроме того, российские военные смогли ликвидировать 65 террористов.

Контр-адмирал отметил, что этот удар стал ответом на атаку, устроенную боевиками 23 июня в провинции Латакия с применением беспилотного летального аппарата. Гуринов напомнил, что в результате этого нападения на населенный пункт Кардаха погиб местный житель и получил ранения ребенок.

Замглавы центра призвал незаконные вооруженные формирования прекратить обстрелы позиций правительственных сил и объектов гражданской инфраструктуры в Сирии. Контр-адмирал предупредил, что российская авиация продолжит наносить высокоточные удары в случае дальнейших атак со стороны боевиков.

Как сообщало ИА Регнум, в мае один из лидеров террористической группировки «Хайят Тахрир аль-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Марии аль-Кахтани пригрозил, что его боевики сосредоточатся на противостоянии с Ираном и Россией, поскольку те выступают в качестве союзников правительства Сирии. Эта группировка контролирует сирийский Идлиб.

23 июня Олег Гуринов заявил, что американские истребители дважды за сутки активировали систему вооружений при сближении с самолётами Воздушно-космических сил России, которые совершали плановые полёты у границ Сирии. Он добавил, что международная коалиция, которую возглавляют США, систематически целенаправленно и грубо нарушает протоколы деконфликтации и двухстороннего Меморандума по безопасности полётов над сирийской территорией.