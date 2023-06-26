Вашингтон, 27 июня, 2023, 00:12 — ИА Регнум. В Соединённых Штатах Америки предположили, что попытка вооружённого мятежа ЧВК «Вагнер» в России встревожила руководство Китайской Народной Республики, заявил координатор Совета нацбезопасности США по Индо-Тихоокеанскому региону Курт Кэмпбелл.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

«Думаю, справедливо будет сказать, что недавние события в России встревожили китайское руководство. Я думаю, что на этом остановлюсь», — сказал Кэмпбелл в ходе дискуссии, организованной 26 июня на площадке Центра стратегических и международных исследований.

При этом представитель Белого дома не пояснил, на чём именно основываются его оценки.

Как передавало ИА Регнум, в воскресенье, 25 июня, Министерство иностранных дел Китая выразило поддержку мерам России по стабилизации обстановки в стране. Как заявил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко по итогам встречи с главой МИД КНР Цинь Ганом, китайская сторона подтвердила заинтересованность в укреплении сплочённости России.