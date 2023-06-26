Ростов-на-Дону, 26 июня, 2023, 21:22 — ИА Регнум. В зоопарке Ростова-на-Дону потушили пожар. Как вечером 26 июня сообщила пресс-служба местного управления МЧС России, огонь распространился на площадь 300 кв. м.

Эрик Романенко/ТАСС

«Сотрудники МЧС России не только спасли всех животных, а это несколько десятков кроликов, хомяков, шиншилл, им удалось вынести из опасной зоны ценные экспонаты», — сообщило ведомство в своём Telegram-канале.

Замначальника поисково-спасательной службы города Ярослав Гладченко уточнил, что в общей сложности спасли около 50 животных — кроликов, крыс, змей и других обитателей зоопарка, жизням которых больше ничто не угрожает.

Сообщение о возгорании кровли здания на территории зоопарка поступило в 18:33 мск. Пожару был присвоен второй ранг сложности. Прокуратура проверит соблюдение требований пожарной безопасности и оценит действия уполномоченных органов. Как сообщало ИА Регнум, погибших и пострадавших в результате пожара нет, в тушении участвовали 48 человек и 17 единиц техники.