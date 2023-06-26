Москва, 26 июня, 2023, 22:16 — ИА Регнум. Любые попытки шантажа и создания смуты в России обречены на провал, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к российским гражданам 26 июня.

Кадр из видео Владимир Путин во время обращения

«Любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал», — сказал он.

Президент отметил, что твердую позицию поддержки конституционного порядка заняли общественные организации, религиозные конфессии и ведущие политические партии страны. Глава государства подчеркнул, что фактически речь идёт о всём российском обществе.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 24 июня силы частной военной кампании «Вагнер» во главе с предпринимателем Евгением Пригожиным попытались осуществить попытку вооружённого мятежа. Колонна их военной техники вошла в Ростов-на-Дону, а затем двинулась в сторону Москвы.

Утром 24 июня Владимир Путин выступил с обращением. Он заявил, что в стране произошла попытка мятежа.

Белорусский президент Александр Лукашенко с согласия Путина провёл переговоры с Пригожиным. В результате было достигнуто соглашение об урегулировании ситуации.