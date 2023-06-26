Путин заявил, что любой шантаж и попытки устроить смуту обречены на провал
Президент Путин: любой шантаж и попытки устроить смуту обречены на провал
Москва, 26 июня, 2023, 22:16 — ИА Регнум. Любые попытки шантажа и создания смуты в России обречены на провал, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к российским гражданам 26 июня.
«Любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал», — сказал он.
Президент отметил, что твердую позицию поддержки конституционного порядка заняли общественные организации, религиозные конфессии и ведущие политические партии страны. Глава государства подчеркнул, что фактически речь идёт о всём российском обществе.
Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 24 июня силы частной военной кампании «Вагнер» во главе с предпринимателем Евгением Пригожиным попытались осуществить попытку вооружённого мятежа. Колонна их военной техники вошла в Ростов-на-Дону, а затем двинулась в сторону Москвы.
Утром 24 июня Владимир Путин выступил с обращением. Он заявил, что в стране произошла попытка мятежа.
Белорусский президент Александр Лукашенко с согласия Путина провёл переговоры с Пригожиным. В результате было достигнуто соглашение об урегулировании ситуации.