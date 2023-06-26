Минск, 26 июня, 2023, 23:33 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не будет выступать с экстренным обращением к согражданам, сообщает Общенациональное телевидение Беларуси (ОНТ).

Иван Шилов ИА Регнум Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Ранее появилась информация о намерении белорусского лидера выступить со срочным обращением.

«Лукашенко уже чуть ли не приписывают некое сегодняшнее «экстренное обращение к нации». Но в содержании поста коллег из Пула Первого не было слова «сегодня», если обратить внимание», — говорится в сообщении.

Уточнятся, что глава республики планирует ответить на вопросы журналистов и эта встреча состоится 27 июня.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 26 июня президент России Владимир Путин выступил с обращением к российским гражданам. Речь российского лидера касалась попытки мятежа, который пытались осуществить в РФ в ночь на 24 июня.

Глава государства обвинил организаторов мятежа в попытке расколоть страну, которая в настоящее время противостоит внешней угрозе. При этом Путин подчеркнул, что вооружённый мятеж в России подавили бы в любом случае.

Президент также поблагодарил граждан РФ за выдержку, сплоченность и патриотизм. Обращение российского президента в прямом эфире транслировали ведущие американские телеканалы.