Москва, 26 июня, 2023, 23:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом аль Нахайяном в связи с попыткой вооружённого мятежа 24 июня.

Михаил Метцель/POOL/ТАСС Владимир Путин

«По инициативе эмиратской стороны состоялся телефонный разговор… Владимира Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, который был заинтересован услышать оценки ситуации в России в связи с попыткой мятежа 24 июня», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Отмечается, что глава ОАЭ, получивший достаточное количество сведений о произошедшем, заявил о полной поддержке правительства России. Кроме того, стороны также обсудили вопросы дальнейшего двустороннего сотрудничества.

По информации пресс-службы, Владимир Путин также поздравил Аль Нахайяна и народ ОАЭ с наступающим праздником Курбан-байрам.

Как передавало ИА Регнум, 16 июня Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) провёл переговоры с Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. В ходе встречи президент ОАЭ выразил полную готовность страны содействовать и помогать в вопросе мирного урегулирования украинского конфликта. Российский президент поблагодарил своего коллегу из ОАЭ за гуманитарную помощь, которую предоставляет его страна, а также за содействие в переговорах по возвращению российских военнопленных.