Москва, 26 июня, 2023, 23:14 — ИА Регнум. Благодарность руководителям силовых ведомств выразил на совещании, которое состоялось 26 июня, президент России Владимир Путин.

Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин во время совещания с руководителями силовых ведомств

Кроме того, российский лидер предложил представителям силовых ведомств обсудить ситуацию, которая сложилась в стране на настоящий момент, а также задачи, которые возникли в результате анализа тех событий, которые произошли в России.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3815845" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Путин на совещании поблагодарил силовиков за проделанную работу

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