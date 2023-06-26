Путин на совещании поблагодарил силовиков за проделанную работу
Путин поблагодарил силовиков за проделанную работу и предложил проанализировать ситуацию
Москва, 26 июня, 2023, 23:14 — ИА Регнум. Благодарность руководителям силовых ведомств выразил на совещании, которое состоялось 26 июня, президент России Владимир Путин.
Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Владимир Путин во время совещания с руководителями силовых ведомств
Кроме того, российский лидер предложил представителям силовых ведомств обсудить ситуацию, которая сложилась в стране на настоящий момент, а также задачи, которые возникли в результате анализа тех событий, которые произошли в России.
Путин на совещании поблагодарил силовиков за проделанную работу
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