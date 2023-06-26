Москва, 26 июня, 2023, 22:56 — ИА Регнум. Совещание с участием руководителей российских силовых ведомств проводит президент России Владимир Путин. Об этом 26 июня рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Валерий Шарифулин/ТАСС Владимир Путин во время совещания с руководителями силовых ведомств

Как уточнил Песков, в совещании принимают участие генпрокурор Игорь Краснов, глава администрации Кремля Антон Вайно, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава ФСО Дмитрий Кочнев и руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3815844" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Путин начал совещание с участием руководителей силовых ведомств

Совещание началось после выступления президента России с обращением к российским гражданам.