Обращение Путина к гражданам России транслировали телеканалы США
Обращение Путина к гражданам России транслировали в прямом эфире американские телеканалы
Москва, 26 июня, 2023, 22:48 — ИА Регнум. Обращение президента России Владимира Путина к гражданам РФ 26 июня транслировали в прямом эфире ведущие американские телеканалы.
Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Владимир Путин во время обращения к гражданам России
В частности, выступление российского лидера транслировал в прямом эфире телеканал CNN.
Российский президент выступил с обращением к гражданам России вечером 26 июня. Он поблагодарил сограждан за выдержку, сплочённость и патриотизм. Путин назвал цели тех, кто организовал попытку мятежа в России, а зачинщиков мятежа российский лидер назвал врагами России.
Как указал президент России, вооружённый мятеж в стране в любом случае был бы подавлен.