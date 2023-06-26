Москва, 26 июня, 2023, 22:48 — ИА Регнум. Обращение президента России Владимира Путина к гражданам РФ 26 июня транслировали в прямом эфире ведущие американские телеканалы.

Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин во время обращения к гражданам России

В частности, выступление российского лидера транслировал в прямом эфире телеканал CNN.

Российский президент выступил с обращением к гражданам России вечером 26 июня. Он поблагодарил сограждан за выдержку, сплочённость и патриотизм. Путин назвал цели тех, кто организовал попытку мятежа в России, а зачинщиков мятежа российский лидер назвал врагами России.

Как указал президент России, вооружённый мятеж в стране в любом случае был бы подавлен.